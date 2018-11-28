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ABD'den Prens Selman itirafı: Kongre'de sorumlu olduğuna inanmayan kimse yok

Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammmed bin Selman'ı koruyan ve kollayan açıklamalarına ülke içinde de tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD'li senatör Bob Corker, bin Selman'ın kontrolden çıkmış biri olduğunu belirterek, "Prens Selman'ın sorumlu olduğuna inanmayan yok" dedi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 23:04
ABD'den Prens Selman itirafı: Kongre'de sorumlu olduğuna inanmayan kimse yok

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine dair Senato'ya yaptığı bilgilendirme konuşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CIA'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı'nın cinayet emrini verdiğine dair raporunu açıkladıktan iki hafta sonra açıklama yapan Pompeo, "Veliaht Prens'in Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrini verdiğine yönelik doğrudan bir bağ yok." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Savunma Bakanı James Mattis, ABD Kongresi'ndeki senatörlerin yoğun baskısı sonrası, kapalı kapılar ardında Kongre'yi Kaşıkçı cinayeti ve Yemen savaşı konusunda bilgilendirdi. ABD-Suudi Arabistan ilişkileri konusunda hemfikir olan Pompeo ve Mattis, Suudi Arabistan ile kurulan mevcut ilişkilerin kötüye gitmesinin, ABD'nin ve müttefiklerinin ulusal güvenliğine zarar vereceğini söyledi.

"CIA brifing verene dek Senato'da oy kullanmayacağım"

Beyaz Saray'ın CIA Direktörü Gina Haspel'in Kongre'de Kaşıkçı cinayetine ilişkin brifing vermesini engellemesine tepki gösteren Senatör Lindsey Graham, Pompeo ve Mattis'in brifingini yetersiz bularak, CIA'in de elindeki bilgileri paylaşması gerektiğini söyledi.

Kendisi de Cumhuriyetçi Parti'ye mensup olmasına rağmen Cumhuriyetçi liderlerin bütçe planları dahil hiçbir taslağına oy vermeyeceğini söyleyen Graham, CIA Kaşıkçı konusunda Senato'yu bilgilendirene dek bu tutumunu sürdüreceğini açıkladı.

"Prens Muhammed'in sorumlu olduğuna inanmayan yok"

Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker ise, Veliaht Prens Selman'ın kontrolden çıkmış biri olduğunu belirterek, "Elimizde, Katar'a blokaj uygulayan, Lübnan Başbakanı Hariri'yi tutuklayan ve bir gazeteciyi öldüren bir Veliaht Prens var. Elimizde somut bir delil olmasa bile, Kongre'de Veliaht Prens Muhammed'in sorumlu olduğuna inanmayan kimse olduğunu sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

(aksam.com.tr)

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 23:04
  1. Lindsey Graham
  2. Pompeo
  3. Prens Selman
  4. Suudi Arabistan
  5. Gina Haspel
  6. Bob Corker

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