  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD'den PKK/YPG açıklaması! "Çağrı yaptık"
Gündem

ABD'den PKK/YPG açıklaması! "Çağrı yaptık"

Yeniakit Publisher
2024-06-08 03:41:00 -
ABD'den PKK/YPG açıklaması! "Çağrı yaptık"

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin yapmak istediği seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'deki seçimlere yönelik açıklama yaptığını duyurdu. Paksoy, ABD'nin "Suriye’deki seçimleri yapmamaya biz çağırdık" ifadesini kullandığını söyledi.

"ONLARI ŞU ANDA SEÇİMLERİ YAPMAMAYA ÇAĞIRDIK"

ABD'den yapılan açıklama şöyle:

"Suriye'de yapılacak her türlü seçim Birleşmiş Millerler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararındaki gibi özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı olmalıdır. Suriye'nin kuzeydoğusunda şu anda böyle bir seçim için koşulların oluştuğunu düşünmüyoruz. Bunu 'Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi (PKK'nın kurduğu yönetim) de dahil olmak üzere Kuzeydoğu Suriye'deki bir dizi aktöre ilettik. Onları şu anda seçimleri yapmamaya çağırdık."

PAKSOY: ABD İLK KEZ DİREKT DAHİL OLDUĞUNU KABUL ETMİŞ OLDU
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Paksoy açıklamaya ilişkin, "ABD CNN Türk'e yaptığı bu açıklama ile birlikte ilk kez PKK'lı oradaki aktörlere 'seçimleri yapmayın' diyerek direkt dahil olduğunu açıklamış oldu." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin "sözde komutanı" enselendi!
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin "sözde komutanı" enselendi!

Aktüel

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin "sözde komutanı" enselendi!

PKK/YPG, 16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı! Uzantılarından ses yok
PKK/YPG, 16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı! Uzantılarından ses yok

Gündem

PKK/YPG, 16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı! Uzantılarından ses yok

Bazı dostlarımız PKK/YPG’ye eğitim veriyor! Aklımızla dalga geçmeyin
Bazı dostlarımız PKK/YPG’ye eğitim veriyor! Aklımızla dalga geçmeyin

Gündem

Bazı dostlarımız PKK/YPG’ye eğitim veriyor! Aklımızla dalga geçmeyin

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok'' TSK, PKK/YPG’lileri havaya uçurdu
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok'' TSK, PKK/YPG’lileri havaya uçurdu

Gündem

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok'' TSK, PKK/YPG’lileri havaya uçurdu

İnlerine girmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG’liler etkisiz hale getirildi
İnlerine girmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG’liler etkisiz hale getirildi

Gündem

İnlerine girmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG’liler etkisiz hale getirildi

PKK/YPG'den Türkiye'ye karşı skandal hamle! Bu tam bir tiyatro
PKK/YPG'den Türkiye'ye karşı skandal hamle! Bu tam bir tiyatro

Medya

PKK/YPG'den Türkiye'ye karşı skandal hamle! Bu tam bir tiyatro

TSK'dan dev operasyon! Çok sayıda PKK/YPG'li havaya uçtu
TSK'dan dev operasyon! Çok sayıda PKK/YPG'li havaya uçtu

Gündem

TSK'dan dev operasyon! Çok sayıda PKK/YPG'li havaya uçtu

Suriyeli Kürtlerden PKK/YPG'ye büyük tepki!
Suriyeli Kürtlerden PKK/YPG'ye büyük tepki!

Dünya

Suriyeli Kürtlerden PKK/YPG'ye büyük tepki!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23