ABD'den ÖSO'ya "Türkiye'nin harekatına katılırsanız vururuz" tehdidi!

Türkiye, Suriye'de Fırat nehrinin doğusundaki terör örgütü YPG/PKK unsurlarına yönelik askeri harekata hazılanırken, ABD yönetimi Suriyeli askeri ve siyasi muhalifleri operasyona katılmamaları konusunda tehdit etti.

ABD yönetimi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat nehrinin doğusunda onbinlerce kilometre kare toprağı işgal eden YPG/PKK'ya karşı askeri harekatın başlayacağını açıklamasının ardından, bunu engellemek amacıyla çalışmalarını artırdı.

ÖSO'ya tehdit

ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra ABD’li bakan ve askeri yetkililer Ankara’daki mevkidaşlarını arayarak “endişe” mesajları vermeyi sürdürürken, Amerikan diplomasisi ve istihbaratı Suriyeli muhalifleri tehdit etmeye başladı.

ABD'li yetkililer, Özgür Suriye Ordusu gruplarına ve muhalefetin çatı kuruluşu Suriye Muhalefeti ve Devrimci Güçler Koalisyonu’na gönderdikleri tehdit içerikli mesajda, Türkiye’nin gerçekleştireceği askeri harekata katılmamalarını talep etti.

"YPG'ye saldırı ABD'ye saldırıdır"

Mesajda, harekata katılacak unsurların doğrudan ABD ordusuyla karşı karşıya geleceği iddia edilerek şu sözlere yer verildi:



"Özgür Suriye Ordusu veya SMDK’nın (harekata) herhangi bir şekilde katılımı ABD ve Koalisyon Güçlerine saldırı demektir ve bu gerek Koalisyon Güçleri gerek ABD ile doğrudan çatışmaya yol açacaktır. ABD güçleri ve SDF (adını kullanan YPG/PKK) iç içe geçmiş durumdadır. Dolayısıyla Koalisyon Güçleri ve ABD güçleri hedef alınıp çatışmaksızın SDF’ye saldırılamaz."

Türkiye'ye küstah hakaret: Filler tepişirken oradan uzak durun

Amerikalı yetkililer, tehdit mesajını daha ileriye götürerek, “Filler tepişirken oradan uzak durmalısınız” ifadelerini kullandı.