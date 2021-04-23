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Dünya ABD'den Orta Asya temasları
Dünya

ABD'den Orta Asya temasları

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'un telefonda görüştüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 05:30:00 -
ABD'den Orta Asya temasları

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Blinken'in Kamilov ile yaptığı görüşmeye ilişkin,"Bakan Blinken, Özbekistan'ın Afganistan barış görüşmelerine ve Afganistan'ın Orta Asya ekonomi sahasına dahil olmasına verdiği destekten dolayı Bakana teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.

İki bakanın ABD ile Özbekistan ilişkilerini ve 2021 sonunda yapılacak olan Stratejik Ortaklık Diyalog toplantılarını ele aldığı aktarılan açıklamada, Blinken'ın Özbekistan'ın reform gündemindeki ilerlemeleri memnuniyetle karşıladığı temel özgürlükler ile adil ve rekabetçi seçimlerin korunmasının önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Tileuberdi ile Blinken arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklamada ise iki bakanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında iki ülke arasında bölgesel iş birliğini ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, ikilinin ekonomik iş birliği alanlarını ve özel sektör yatırımlarının önemine vurgu yaptığı belirtilirken, "Bakan Blinken, Kazakistan hükümetinin siyasi ve ekonomik reformlar ile modernizasyon ve sera gazını azaltma konusundaki bağlılığını teşvik etti ve hükümetin kadınların güçlendirilmesi ve ekonomik olarak ilerlemesine yönelik hedeflerine destek verdiğini vurguladı." değerlendirmesinde bulundu.

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