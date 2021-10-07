  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den o ülkeye yeni S-400 tehdidi
Dünya

ABD'den o ülkeye yeni S-400 tehdidi

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rusya ile S-400 anlaşması yapan Hindistan'ı açık açık tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 16:57:00 -
ABD'den o ülkeye yeni S-400 tehdidi

Hindistan'a üç günlük bir ziyarette bulunan Sherman, Hindistan Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile Rus savunma sistemi S-400 ile ilgili konuları görüştü.

Wendy Sherman, "S-400'ü kullanmaya karar veren herhangi bir ülke hakkında, kamuoyuna oldukça açık olduk. Bunun tehlikeli olduğunu ve kimsenin güvenlik çıkarına olmadığını düşünüyoruz" dedi.

ABD'nin Hindistan ile güçlü bir ortaklığı olduğunu belirten Sherman, "Önümüzdeki yollar hakkında çok düşünceli olmak istiyoruz ve ülkelerimiz arasındaki tartışmalar sorunları çözmeye çalışıyoruz. Umarım bu örnekte de başarabiliriz" dedi.

Hindistan hükümeti kaynakları ise, S-400 anlaşmasıyla ilgili tartışmaların geliştiğini ve devam ettiğini söyledi. Hindistan Savunma Bakanı Ajay Kumar ve Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, S-400 ve CAATSA tehdidini görüşmek üzere yakında ABD'ye gidecek.

Hindistan ile Rusya arasında 2018'de imzalanan 5,43 milyar dolarlık S-400 sözleşmesi ABD'nin tepkisine neden olmuştu.

Washington ise, S-400'ün NATO savunma altyapısıyla "uyumsuz" olduğunu ve F-35 için bir tehdit oluşturduğunu savunarak müttefiklerinin Rus sistemlerini almasına karşı çıkmaya devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bir ABD müttefiki olan Hindistan'ın, S-400 almaktan vazgeçmesi gerektiğini, aksi takdirde Türkiye gibi benzer yaptırımlarla karşılaşacağı tehdidinde bulundu.

star.com.tr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay