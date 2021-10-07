ABD'den o ülkeye yeni S-400 tehdidi

Hindistan'a üç günlük bir ziyarette bulunan Sherman, Hindistan Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile Rus savunma sistemi S-400 ile ilgili konuları görüştü.

Wendy Sherman, "S-400'ü kullanmaya karar veren herhangi bir ülke hakkında, kamuoyuna oldukça açık olduk. Bunun tehlikeli olduğunu ve kimsenin güvenlik çıkarına olmadığını düşünüyoruz" dedi.

ABD'nin Hindistan ile güçlü bir ortaklığı olduğunu belirten Sherman, "Önümüzdeki yollar hakkında çok düşünceli olmak istiyoruz ve ülkelerimiz arasındaki tartışmalar sorunları çözmeye çalışıyoruz. Umarım bu örnekte de başarabiliriz" dedi.

Hindistan hükümeti kaynakları ise, S-400 anlaşmasıyla ilgili tartışmaların geliştiğini ve devam ettiğini söyledi. Hindistan Savunma Bakanı Ajay Kumar ve Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, S-400 ve CAATSA tehdidini görüşmek üzere yakında ABD'ye gidecek.

Hindistan ile Rusya arasında 2018'de imzalanan 5,43 milyar dolarlık S-400 sözleşmesi ABD'nin tepkisine neden olmuştu.

Washington ise, S-400'ün NATO savunma altyapısıyla "uyumsuz" olduğunu ve F-35 için bir tehdit oluşturduğunu savunarak müttefiklerinin Rus sistemlerini almasına karşı çıkmaya devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bir ABD müttefiki olan Hindistan'ın, S-400 almaktan vazgeçmesi gerektiğini, aksi takdirde Türkiye gibi benzer yaptırımlarla karşılaşacağı tehdidinde bulundu.

star.com.tr