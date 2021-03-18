  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den o ülkeye sert tepki: Yaptıklarının hesabı sorulacak
Dünya

ABD'den o ülkeye sert tepki: Yaptıklarının hesabı sorulacak

Rusya ile ABD ilişkilerinin Donald Trump döneminden farklı olacağını belirten Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın yaptıklarının hesabının sorulacağını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 01:25:00 -
ABD'den o ülkeye sert tepki: Yaptıklarının hesabı sorulacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında "katil" demesinin ardından Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırması konusunda açıklamalarda bulundu.

Söz konusu gelişmelerden haberdar olduğunun altını çizen Psaki, "Bizim yönetimimiz, Rusya'ya karşı Trump yönetiminden farklı bir tutum takınacak. Rusya ile ilişkilerde, endişe duyduğumuz alanlarda direkt olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Stratejimiz, onların taktiklerini açık etmek olacaktır"

Rus Muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesine yönelik istihbarat raporunu yayımladıklarını anımsatan Psaki, "Ancak aynı zamanda ortak çalışabileceğimiz alanlar olduğunu da düşünüyoruz. New Start Anlaşması buna bir örnek, nükleer silahsızlanma buna bir örnek." diye konuştu

Endişe konularında Rusya'ya karşı net olacaklarının altını çizen Psaki, "Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır." dedi.

Biden'ın, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Rusya'nın "kötü niyetli" eylemlerine yanıt vereceğini söylediğini aktaran Psaki, "Kongre ve diğerleri şunu anlamalı; Rusya gibi bizi bölmeye çalışan düşmanlarımıza karşı stratejimiz, onların taktiklerini açık etmek olacaktır. Dünya da bunun farkında." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TBMM'yi terk etmeyen Gergerlioğlu'na şok! Alpay Özalan HDP sıralarına tek başına daldı
Yeni Akit Gazetesi

TBMM'yi terk etmeyen Gergerlioğlu'na şok! Alpay Özalan HDP sıralarına tek başına daldı

Yargı kararının TBMM'de okunmasıyla birlikte terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği resmen düştü...
Devlete kafa tutmaya kalktı... HDPKK'lı Fatma Kurtulan'dan skandal
Siyaset

Devlete kafa tutmaya kalktı... HDPKK'lı Fatma Kurtulan'dan skandal "Afrin" savunması

Terör örgütü PKK'nın siyası uzantısı HDP'nin Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve su..
İstanbul Havalimanından Avrupa'ya tokat!
Ekonomi

İstanbul Havalimanından Avrupa'ya tokat!

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı tarafından hazırlanan 2-16 Mart'taki uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı 465 uçuş/gün ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay