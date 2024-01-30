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Dünya ABD'den o bankaya kara para aklama suçlaması
Dünya

ABD'den o bankaya kara para aklama suçlaması

Yeniakit Publisher
2024-01-30 06:45:00 -
ABD'den o bankaya kara para aklama suçlaması

ABD Hazine Bakanlığı, terörün finansmanı için kanal görevi gördüğü gerekçesiyle Iraklı Al-Huda Bankı kara para aklama kaynağı olarak tanımlarken, bankanın sahibine de yaptırım uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın ve uluslararası finans sisteminin; terörist finansörlerin, dolandırıcıların ve kara para aklayıcıların suistimalinden korunması için güçlü araçlar kullanıldığı belirtildi.

Bir Irak bankası olan Al-Huda Bankın, terörün finansmanı için kanal görevi gördüğü öne sürülen açıklamada, bankanın kara para aklama konusunda birincil endişe kaynağı olan yabancı bir finans kurumu olarak tanımlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Mali Suçlarla Mücadele Biriminin de (FinCEN) ABD'li yerli mali kurum ve kuruluşların, Al-Huda Bank için veya adına muhabir hesap açmasını veya sürdürmesini yasaklayarak bankayı ABD mali sisteminden ayıracak bir kural önerdiği aktarıldı.

Al-Huda Bank ve İran gibi yabancı sponsorlarının, normalde Irak halkının meşru ticaretini ve ekonomik isteklerini destekleyebilecek fonları yönlendirdiğine işaret edilen açıklamada, bu kötü aktörlerin, Irak'ın istikrarını ve ABD ile Irak vatandaşlarının hayatlarını tehdit eden şiddeti körüklediği vurgulandı.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) bankanın sahibi Hamad al-Moussawi'ye de yaptırım uygulandığı bildirildi.
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ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Irak'ın yasa dışı faaliyetleri mali sisteminden temizleme konusunda önemli ilerleme kaydettiğini ancak bazı aktörlerin yasa dışı faaliyetler için para toplamak ve taşımak amacıyla Irak ekonomisinden yararlanmaya devam ettiğini belirtti.

Al-Huda Banka karşı bugünkü eylemlere değinen Nelson, böylelikle Irak mali sistemiyle ülkenin meşru işletmelerini ve uluslararası mali sistemi, İran ve diğer yasa dışı aktörlerin suistimalinden korumaya yardımcı olabileceklerini kaydetti.

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