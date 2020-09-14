ABD'den Nijerya'da eyalet seçimlerine müdahale eden kişilere yaptırım

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın bazı eyaletlerinde seçime müdahale ettiği tespit edilen kişilere yönelik vize kısıtlaması getirdiğini açıkladı.

Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin 2019 yılında Nijerya'daki eyalet seçimlerine ilişkin aldığı tedbirlere ek olarak 2019 ve 2020'de ülkedeki bazı eyaletlerde yapılan ve yapılacak seçimlere müdahale girişimlerinde bulunduğu tespit edilen kişilere vize kısıtlaması getirdiğini kaydetti.

ABD'nin sandığa giden Nijeryalıları takdirle karşıladığını belirten Ortagus, "Edo ve Ondo eyaletleri seçimleri yaklaşırken Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu, siyasi partiler ve güvenlik birimlerine demokrasi prensiplerine uymaları, serbest ve adil seçimlerin şeffaf ve şiddetsiz bir şekilde yapılmasını sağlamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Washington'ın daha önce 2019 Şubat ve Mart seçimlerine karışan kişilerle ilgili vize kısıtlaması getirdiğini hatırlatan Ortagus, şunları kaydetti:

"Bugün Dışişleri Bakanı, Kasım 2019'da yapılan Kogi ve Bayelsa eyalet seçimleri ile Eylül sonu ile Ekim 2020'de yapılacak olan Edo ve Ondo seçimlerine yönelik faaliyetlerinden dolayı bazı kişilere daha vize kısıtlaması getirdi."

Sözcü, vize kısıtlaması getirilen kişilerin isimlerini açıklamadı.











