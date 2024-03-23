ABD'den Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili yeni açıklama
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısını kınadı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yazılı açıklamasında, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
'Rus halkıyla dayanışma içindeyiz'
Blinken, "Terörün her türünü kınıyor, bu korkunç olayın yasını tutan Rus halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu bildirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Blinken, ABD'nin Moskova'daki ölümcül terör saldırısını şiddetle kınadığını vurguladı.
Kaynak: AA
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