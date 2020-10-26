  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'den Libya'daki ateşkes anlaşmasına destek
Aktüel

ABD'den Libya'daki ateşkes anlaşmasına destek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "Tüm Libyalıları ateşkes anlaşmasının olumlu ivmesi üzerine inşa etmeye devam etmeye ve tüm dış aktörleri bu süreci desteklemeye çağırıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-26 16:40:57 -
ABD'den Libya'daki ateşkes anlaşmasına destek

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Libyalı taraflar arasında imzalanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesin kalıcı olmasını ve tarafların taahhütlerini yerine getirmesini umduklarını belirtti.

Pompeo, açıklamasında, "Bu cesur adımı attıkları için her iki tarafın Libya liderliğini tebrik ediyor, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams'ın müzakereleri kolaylaştırmada oynadığı hayati rolü de takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarafların ateşkesin devamı için anlaşmada geçen maddelere uymalarının önemine vurgu yapan Pompeo, ayrıca ülkedeki yabancı güçlerin 90 gün içinde çekilmesi gerektiği maddesine de dikkati çekti.

Pompeo şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca, BM'nin Libya ulusal uzlaşmasını destekleme çabalarında ilerleme sağlamak için yeni bir Libya Özel Temsilcisi atamasını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Tüm Libyalıları ateşkes anlaşmasının olumlu ivmesi üzerine inşa etmeye devam etmeye ve tüm dış aktörleri bu süreci desteklemeye çağırıyoruz."

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, dün Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını ve ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son Fransız rehineyi karşılamaya giden Macron'a soğuk duş
Dünya

Son Fransız rehineyi karşılamaya giden Macron'a soğuk duş

İslam düşmanı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2016 yılında kaçırılan ve geçtiğimiz günlerde özgürlüğüne kavuşan rehineyi karşıladı ancak büyü..
Macron 'boykot'u yiyince çark etti: Müslümanlar bizim parçamız
Gündem

Macron 'boykot'u yiyince çark etti: Müslümanlar bizim parçamız

Son dönemde İslam'a ve Müslümanlara yönelik skandal açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam ülkelerinden Fransız ü..
Yarın başlıyor! Milyonları ilgilendiren müjde
Gündem

Yarın başlıyor! Milyonları ilgilendiren müjde

Elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait abonelikler yarından itibaren olmak üzere e-devlet sistemi üzerinden iptal ettirileb..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay