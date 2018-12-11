ABD'den Kuzey Kore'ye yaptırım kararı!

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün, aralarında Kamu Güvenliği Bakanı’nın da bulunduğu 3 Kuzey Koreli üst düzey yetkiliye, yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

Mnuchin, bu kararın, rejim tarafından sürekli olarak ihlal edilen insan haklarına karşılık olarak alındığını belirtti.

Bu karar, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un arasında geçtiğimiz Haziran ayında yapılan zirveden sonra doğrudan Pyongyang’ın Washington yönetimi tarafından hedef alındığı ilk karar oldu.