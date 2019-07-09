ABD'den küstah tehdit: Türkiye'nin kontrolü ele geçirdiği haberlerini alıyoruz!

Türkiye'nin S-400 alımı başta olmak üzere bütün konularda ABD yönetiminin tutarsız duruşu sürüyor.

ABD'de her kafadan bir ses çıkıyor

Özellikle Trump ile Pentagon ve hatta ABD Dışişleri'nin verdiği demeçler birbiriyle örtüşmüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın önceki hafta bir araya gelmesi, S-400 konusunda daha ılımlı bir havanın oluşmasını sağlamıştı.

Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın ılımlı mesajlarının aksi bir söylemle yeni bir açıklama yaptı.

"Türkiye'nin S-400'lerin kontrolünü ele geçirdiği haberlerini alıyoruz"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Neredeyse her gün Türkiye'nin S-400'ün kontrolünü ele geçirdiğini bildiren haberler alıyoruz" diyerek Ortagus, şu açıklamayı yaptı:

"Tavrımız değişmedi, olumsuz sonuçları olur"

"Türkiye'ye S-400 tedariğine ilişkin tavrımız değişmedi. Ankara'nın, anlaşmayı sürdürürse F-35 programına katılımı dahil çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledik."

CAATSA yaptırımlarını içeren tasarının Kongre'den geçtiğini hatırlatan Ortagus, "Türk makamları, Kongre'den geçmiş olan tasarının CAATSA yaptırımlarıyla ilgili olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

Ortagus, şöyle devam etti:

"Pompeo ve bu bakanlığın bu konuda inanılmaz derecede tutarlı olduğunu düşünüyorum. Ben ya da bakanın (Pompeo'nun) değiştiğini söylediği hiçbir şey yok."