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ABD'den küstah hamle! Türkiye'den gizli yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'yi beslemeye devam ediyor. ABD, DEAŞ'la mücadeleyi gerekçe göstererek YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) 300 TIR dolusu silah ve zırhlı araç gönderdi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 20:17
ABD'den küstah hamle! Türkiye'den gizli yapıldı

ABD, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle Kuzey Suriye'de ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) 300 TIR  silah ve zırhlı araç gönderdi. Ağır silahların da yer aldığı sevkiyat Türkiye'nin tepkisi nedeniyle gizlilik içinde yapıldı.

Yardımların kesilmesi için Türkiye'nin ABD nezdinde girişimleri sürerken bölgeye yönelik uzun TIR konvoyu eşliğinde silah ve mühimmat sevkiyatı yapıldı. DSG kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Deyr ez Zor bölgesinin Suriye-Irak sınırında yer alan Hajin ve Bagoz kasabalarını kontrol eden DEAŞ'a yönelik kapsamlı operasyonlar düzenleyen DSG güçleri, ABD'nin hava desteğine rağmen başarılı olamadı. 

Milliyet'in haberine göre; Sayıları yaklaşık 2 bin 500 civarında olan DEAŞ grubu, "Son kale" olarak bilinen bölgede direniş gösteriyor. Operasyona karşı operasyonla yanıt veren DEAŞ, kısa süre önce DSG'ye büyük kayıp verdirmiş ABD'nin verdiği silah ve çok sayıda zırhlı aracı ele geçirmişti.   

300 TIR silah ve zırhlı araç gönderildi

ABD, Hajin'de direnen DEAŞ'a karşı sürdürülen operasyonu bahane ederek sözde destek amacıyla bölgeye 300 TIR'la yeni silah ve zırhlı araç gönderdi. Silah ve zırhlı araç sevkiyatı Türkiye'nin tepki göstermesi nedeniyle büyük bir gizlilik içinde gece yapıldı. Sınırdan geçirilen silah ve mühimmat yüklü araç konvoyunun büyük bölümü operasyonların sürdüğü Deyr ez Zor bölgesine gönderildi.

DEAŞ'la mücadele kapsamında ABD tarafından DSG'ye bugüne kadar 6 bin 700 TIR silah  ve zırhlı araç  gönderirken Türkiye, yardımların derhal kesilmesini talep ediyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 20:17
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