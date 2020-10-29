  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'den, Kudüs doğumlu vatandaşlarına "doğum yeri" için İsrail seçeneği
Aktüel

ABD'den, Kudüs doğumlu vatandaşlarına "doğum yeri" için İsrail seçeneği

Yeniakit Publisher
2020-10-29 19:54:08 -
ABD'den, Kudüs doğumlu vatandaşlarına "doğum yeri" için İsrail seçeneği

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Kudüs'te doğan ABD vatandaşlarına, doğum yerlerini İsrail olarak değiştirme imkanı sağlayacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yönetmeliğin Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesi ve ABD Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması kararlarıyla ilişkili alındığını belirtti.

Pompeo, yönetmelik kapsamında Kudüs'te doğan ABD vatandaşlarının bugünden itibaren pasaport işlemlerinde doğum yerini İsrail olarak seçebileceğini, İsrail olarak seçmeyen vatandaşların doğum yerinin ise Kudüs olarak kalabileceğini kaydetti.

Öte yandan İsrail, Gazze Şeridi, Golan Tepeleri, Kudüs ve Batı Şeria'daki doğum yerlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik olmadığını belirten Pompeo, bu kararın İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalardan bağımsız alındığını savundu.

Pompeo şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Başkan Donald Trump'ın kararı ile Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımlasa da İsrail'in Kudüs'teki egemenlik sınırlarına karışmamaktadır. Bu konu, iki taraf arasındaki nihai statü müzakerelerine tabi olmaya devam etmektedir. ABD, kalıcı bir barış anlaşmasını kolaylaştırma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Başkan'ın barış vizyonu, bu barışın gerçekleşmesi için gerçekçi ve ulaşılabilir bir yol sunmaktadır. Filistinlileri masaya gelip, müzakere etmeye davet ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'a göz açtırılmıyor! Azerbaycan'dan güzel haber
Dünya

Ermenistan'a göz açtırılmıyor! Azerbaycan'dan güzel haber

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 2 Grad füze sistemi, 14 farklı tipte topu, birkaç karakol ve 6 otomobili..
Ermenistan'a büyük şok! 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Dünya

Ermenistan'a büyük şok! 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamaya göre, Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ve 18. M..
ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...
Dünya

ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye yaptırımları 'kesin olarak düşündükl..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay