  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD'den kritik Türkiye kararı! Sayıyı 2'ye düşürdü
Gündem

ABD'den kritik Türkiye kararı! Sayıyı 2'ye düşürdü

ABD Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısında güncellemeye gitti. ABD vatandaşlarının ziyaret etmesini istemediği illerin sayısını 13'ten 2'ye indirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 23:26:00 -
ABD'den kritik Türkiye kararı! Sayıyı 2'ye düşürdü

Türkiye'ye seyahat uyarılara ilişkin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından yapılan açıklamada gidilmemesi gereken 13 ilin durumu olumluya çevrilirken, Amerikan vatandaşlarına, Bingöl, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak ve Hakkari olmak üzere 13 il için uyarmıştı.

ABD Türkiye'de seyahat uyarısını yenileyerek, Şırnak ve Hakkari olarak sayıyı 2'ye indirdi. Diğer taraftan Suriye sınırının 10 km çevresine yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüse yakalanan Ali Babacan ile ilgili yeni gelişme
Korona Virüs

Koronavirüse yakalanan Ali Babacan ile ilgili yeni gelişme

Koronavirüse yakalanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.
Abdullah Ağar’dan olay sözler! 'Bu ilan direk savaş sebebi'
Gündem

Abdullah Ağar’dan olay sözler! 'Bu ilan direk savaş sebebi'

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Yunanistan'in İyon denizine ilişkin açıklamasının savaş ilanı olduğunu söyledi.
İsrail Lübnan köylerini bombaladı
Dünya

İsrail Lübnan köylerini bombaladı

İsrail askerlerine ait bir kontrol noktasına Lübnan tarafından ateş açıldığı iddia edildi. Katil devlet İsrail de misilleme amaçlı olarak Lü..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı