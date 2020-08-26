ABD'den kritik Türkiye kararı! Sayıyı 2'ye düşürdü

Türkiye'ye seyahat uyarılara ilişkin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından yapılan açıklamada gidilmemesi gereken 13 ilin durumu olumluya çevrilirken, Amerikan vatandaşlarına, Bingöl, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak ve Hakkari olmak üzere 13 il için uyarmıştı.

ABD Türkiye'de seyahat uyarısını yenileyerek, Şırnak ve Hakkari olarak sayıyı 2'ye indirdi. Diğer taraftan Suriye sınırının 10 km çevresine yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.