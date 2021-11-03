ABD'den kritik koronavirüs aşısı kararı! Kabul edildi
ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) bağlı danışma paneli, Pfizer/BioNTech tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasını tavsiye etti.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) uzmanları Kovid-19 aşısı Pfizer-BioNTech'in 10 mikrogramlık pediatrik dozunun, ülkede yaşayan 28 milyon 5-11 yaş arası çocuğa yapılmasını uygun buldu.
Pfizer'in milyonlarca doz aşıyı eczanelere göndermeye başladığı ve aşılamanın 3 Kasım'dan itibaren başlayabileceği bildirildi.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) aşının 5-11 yaş grubunda acil kullanımı için 29 Ekim'de onay vermişti.