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Dünya ABD'den kritik hamle! Askeri üssü genişletiyor
Dünya

ABD'den kritik hamle! Askeri üssü genişletiyor

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak,Powidz'deki Amerika'ya ait askeri üsse hangar ve yakıt deposunun inşa edileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 12:37:00 -
ABD'den kritik hamle! Askeri üssü genişletiyor

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkenin batısındaki Powidz'de bulunan ABD askeri üssüyle ilgili açıklama yaptı.

Blaszczak, Powidz Üssü'ne ziyarette bulundu.

Bakan Blaszczak, söz konusu askeri kompleksin Polonya kuvvetlerini destekleyeceğini ve NATO ittifakının tüm doğu kanadını güçlendireceğini söyledi.

Blaszczak, ABD'nin Polonya Büyükelçisi Mark Brzezinski ile gerçekleştirdiği ziyarette, Powidz'de bulunan ABD askeri üssünün genişletileceğini, buraya hangar ve depoların yanı sıra yakıt deposu inşa edileceğini aktardı.

ABD'li yetkililerle iş birliğini güçlendirme hakkında geçen hafta görüştüğünü anımsatan Blaszczak, "Apache helikopterlerinin Polonya'ya teslim edilmesini planlıyoruz. Gelecek yıl burada Polonya ordusunun teçhizatında bulunacak Abrams tanklarının yanında Apacheler büyük bir takviye olacak." dedi.

AA'nın haberine göre, Blaszczak, Polonya-ABD askeri iş birliğinin çok dinamik şekilde gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Powidz'deki Amerikan üssünün büyümesine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

 

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