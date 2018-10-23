THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

ABD'den kritik Cemal Kaşıkçı açıklama: CIA Direktörü Türkiye'de...

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence, CIA Direktörü Gina Haspel'in Türkiye'de olduğunu ve Kaşıkçı delillerini incelediğini söyledi.

23 Ekim 2018 Salı 19:38
ABD'den kritik Cemal Kaşıkçı açıklama: CIA Direktörü Türkiye'de...

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili soruşturma bağlamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de olduğunu belirterek, "Delilleri inceliyor. Bütün gerçekler elimizde olduktan sonra Başkan Donald Trump, Amerikan halkının değerlerini ve önemli ulusal çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak bir karar verecek." dedi.

Pence, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Haspel, Türkiye'de delilleri inceliyor

Kaşıkçı'nın öldürülmesini, "özgür ve bağımsız basına bir saldırı" sözleriyle tanımlayan Pence, Başkan Donald Trump yönetiminin bu olayın takipçisi olacağını belirtti.

CIA Direktörü Haspel'in, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili soruşturma bağlamında Türkiye'de olduğunu hatırlatan Pence, "Delilleri inceliyor. Bütün gerçekler elimizde olduktan sonra Başkan Donald Trump, Amerikan halkının değerlerini ve önemli ulusal çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak bir karar verecek." şeklinde konuştu.

Öte yandan Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptığı konuşmaya da değinerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sabah yaptığı konuşmadaki, bu vahşi cinayetin önceden planlandığı yönündeki sözleri, Suudi rejiminin daha önceki değerlendirmeleriyle tamamen çelişiyor." dedi.

Pence, "ABD, bu barbarca olayın faillerinin sorumlu tutulması için mücadele edecektir." sözlerini kaydetti.

Kaşıkçı olayı

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonunda, Cemal Kaşıkçı'nın, İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" ileri sürülmüştü.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 19:38
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toronto Raptors 4'te 4 yaptı
    1. Toronto Raptors 4'te 4 yaptı
    2. Yunan takımının otobüsünde dikkat..
    3. Bebek altını değiştirmek titizlik ister
    4. Galatasaray, Schalke 04 maçı..
    5. Hakim ve savcıların terfi sonuçları..
    6. İnanın bu çocukla baş etmek imkansız!
    7. Galatasaray Kulubü'nde yeni..
    8. AB, İtalya'nın bütçe taslağını kabul..
    9. Beşiktaş’ın rakibi Genk İstanbul’a geldi
    10. Meteoroloji'den Batı Karadeniz için..
    11. Kulak kiri nasıl oluşuyor?
    12. Amerika'dan gelip eski karısıyla..
    13. Ayaklarınıza gereken önemi verin
    14. 'İlk yardım için' olmazsa olmazınızı..
    15. Meteorolojiden 6 il için kuvvetli..
    16. Tedesco: Belki Galatasaray maçında..
    17. Usul usul kansere!
    18. BM'den Cemal Kaşıkçı açıklaması:..
    19. Tükürüğün kıymetini dili damağı..
    20. ABD'den kritik Cemal Kaşıkçı açıklama:..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?