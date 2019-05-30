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ABD'den korkutan uyarı! 10 yıl içerisinde 2 katına çıkarılacak

Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in mevcut nükleer silah kapasitesini 10 yıl içerisinde 2 katına çıkaracağını açıkladı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:08
ABD'den korkutan uyarı! 10 yıl içerisinde 2 katına çıkarılacak

ABD'nin, Çin'in mevcut nükleer silah kapasitesini 10 yıl içerisinde 2 katına çıkarmasını beklediği bildirildi.

Time dergisinde yer alan habere göre, başkent Washington'da düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsünün düzenlediği panelde konuşan ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) Direktörü Korgeneral Robert Ashley, Pekin yönetiminin ülkenin nükleer silah varlıklarını 10 yıllık vadede ikiye katlamasını beklediklerini söyledi.

Çin'in son dönemde tarihinin en hızlı askeri büyüme hamlesi gerçekleştiğini vurgulayan Ashley, Çin ve Rusya'nın test ettiği düşük tesirli nükleer silah denemelerinin uluslararası nükleer silah anlaşmalarına aykırı olduğunu savundu.

Çin yönetiminin taktiksel nükleer silahlar olarak da bilinen nükleer başlıklara sahip olması ve bu silahların uluslararası nükleer anlaşmalardan muaf tutulması Washington yönetimini endişelendiriyor.

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2018'de yayınladığı rapora göre, ABD ve Rusya dünyadaki toplam nükleer silah başlığı sayısının yüzde 92'sini elinde tutuyor. Rapora göre ABD'nin 6 bin 450, Rusya'nın 6 bin 850 nükleer silah başlığı bulunuyor. Buna karşın Çin'in elindeki nükleer başlık sayısının 280 civarında olduğu tahmin ediliyor.

İlk nükleer silah denemesini 16 Ekim 1964’te başarıyla gerçekleştiren Çin, 1996 yılına kadar 45 nükleer test yaptı.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:08
  1. abd
  2. çin
  3. DIA
  4. Robert Ashley
  5. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü

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