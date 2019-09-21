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ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı kararı

ABD Savunma Bakanı Esper, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) talebi üzerine Körfez'e hava savunma konusunda destek sağlamak üzere askeri kuvvet sevk edeceklerini duyurdu.

21 Eylül 2019 Cumartesi 08:34
ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı kararı

Beyaz Saray'da Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesislerine yönelik saldırıya ilişkin düzenlenen ulusal güvenlik toplantısından sonra ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Pentagon'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Saldırının bölgede "gerginliği dramatik bir şekilde artırdığına" dikkati çeken Esper, "Tüm belirtiler saldırıdan İran'ın sorumlu olduğunu gösteriyor." dedi.

Uluslararası toplumun da uluslarası norm ve kuralları koruma konusunda sorumluluğu bulunduğunu belirten Esper şu ifadeleri kullandı:

"Başka saldırıları engellemek için Suudi Arabistan kritik altyapılarını korumaya yardımcı olmak üzere uluslararası destek talebinde bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri de ayrıca yardım talebinde bulundu. Krallığın destek talebi üzerine Başkan (Donald Trump) özellikle de hava ve füze savunmasına odaklı savunma amaçlı olarak ABD kuvvetlerinin bölgeye sevk edilmesine onay verdi. Aynı zamanda Suudi Arabistan ve BAE'ye kendilerini savunma kabiliyetlerini geliştirmek için ekipman tedariğini hızlandıracağız."

ABD'nin kuvvet sevkiyatının, İran'a saldırı konusunda açıkça mesaj vermek, kaynakların serbest akışını sağlamak, kurallara dayalı uluslararası düzeni korumak amacı taşıdığını dile getiren Esper, "Başkan'ın da ifade ettiği gibi ABD İran ile bir çatışmanın peşinde değil ancak bununla birlikte gerekli olduğu takdirde tüm askeri seçeneklerimiz de mevcuttur." diye konuştu.

Esper, aynı zamanda İran yönetimine çatışmayı bırakıp diplomasiye dönme çağrısında bulundu.

ABD'nin saldırıya tepkisinin bundan ibaret olup olmadığına dair bir soruya Esper, "Bu saldırılara karşılık attığımız ilk adımdır bu." yanıtını verdi.

Diğer taraftan, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ise gönderilecek kuvvetlerin temelde savunma amaçlı olacağını ancak bu konuda henüz detayların netleşmediğini açıkladı.

Gönderilecek kuvvetin ağırlıklı olarak hava savunması ile ilişkili olacağını belirten Dunford, asker sayısıyla ilgili soruya ise "Orta seviyeli bir kuvvet" diye yanıt verdi.

"Asker sayısını binlerce olarak niteleyebilir misiniz?" şeklindeki bir soruya ise Dunford, "Binlerce değil." cevabını verdi.

Bölgedeki hava savunma sistemlerinin yeterli olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan ABDli komutan, "Tek bir sistem bu tür saldırılara karşı yeterli olamaz. Kademeli bir savunma sistemi gerekli." diye konuştu.

Aramco tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya ait iki tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.

Saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, önceki gün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken yaptığı açıklamada, bir kez daha petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" sözleriyle tanımlamıştı.

Zarif ise Pompeo'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa sürüklemek için aldatmaya çalışmakla suçlamış ve İran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını savunmuştu. Trump ise ABD'nin savaşa hiç olmadığı kadar hazır olduğunu ancak savaşın en son seçenek olacağını belirtmişti.

Pompeo da dün savaş söylemlerinden geri adım atarak, İran'a karşı uluslararası bir koalisyon kurma çabasında olduklarını ve "barışçıl bir çözüm" amaçladıklarını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. İran yönetimi ise Yemen'de Husilere destek veriyor.

 

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 08:34
  1. ABD Genel Kurmay Başkanı Joseph Dunford
  2. ABD Savunma Bakanı Mark Esper
  3. Aramco saldırısı
  4. İran
  5. Suudi Arabistan
  6. Anadolu Ajansı

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