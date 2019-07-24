ABD'den komik açıklama: Düşürmüş olabiliriz ABD Hürmüz Boğazında İran'a ait ikinci bir İnsansız Hava Aracını da düşürmüş olabileceklerini açıkladı.

Reuters'a konuşan ismini vermek istemeyen ABD'li bir yetkili, teyit edilmemekle beraber ABD donanmasının İran'a ait ikinci bir İnsansız Hava Aracını da düşürmüş olabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıklamış İran'dan ise “Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok.” yanıtı gelmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.