  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Red Bull'un Zilli Öküz'e açtığı davada karar verildi!
Avrupa'nın göbeğinde mafya, ünlü gazeteciye kurşun yağdırdı
Sahibinden satılık ada! Rakam dudak uçuklattı
Ersin Tatar'dan çarpıcı Türkiye yorumu
Dünya ABD'den kısırlaştırılan kişilere tazminat!
Dünya

ABD'den kısırlaştırılan kişilere tazminat!

ABD'nin California eyaletinde çocuk sahibi olmaya uygun olmadığı gerekçesiyle kısırlaştırılan kişilere tazminat ödenecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 15:32:22 - 2021-07-07 15:32:22
ABD'den kısırlaştırılan kişilere tazminat!

California'da kısırlaştırılan binlerce kişiye tazminat ödemesine ilişkin karar, Eyalet Meclisi tarafından kabul edildi.

Vali Gavin Newsom'ın onayının ardından yürürlüğe girecek karar uyarınca; ABD'nin California eyaleti, Virginia ve Kuzey Carolina'nın ardından yaşları 13'e kadar varan "kısırlaştırma mağdurlarına tazminat ödeyen üçüncü eyalet" olacak.

California'da zorla kısırlaştırma uygulamaları 1909'lara kadar giderken, resmi rakamlarda 20 binden fazla kişinin kısırlaştırıldığına işaret ediliyor.

Karar kapsamında, cezaevlerinde zorla kısırlaştırılan mahkumlara da tazminat ödeneceği kaydedilirken, ABD'li insan hakları aktivistleri, tazminattan kısırlaştırma mağdurlarından hayatta olan yaklaşık 600 kişinin yararlanabileceğini belirtiyor.

Öjenik Hareketi

Eyalette 2014'te çıkan yasaya göre, cezaevlerinde doğum kontrol amacıyla kısırlaştırma uygulamaları yasaklanırken; "zorunlu sağlık gerekçeleriyle" kısırlaştırmaya devam edilmişti.

Öjenik Hareketi (eugenics movement) 1930'lu yıllarda zirve yaparken; taraftarları, zihinsel hastalıkları, fiziksel engelleri ve diğer istenmeyen özellikleri olan kişileri kısırlaştırmayla daha üstün bir insan ırkını elde edilebileceğine inanıyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay