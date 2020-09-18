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Dünya ABD'den Katar'a özel statü
Dünya

ABD'den Katar'a özel statü

Katar'ın NATO üyesi olmayan önemli müttefikler (MNNA) listesine ABD tarafından eklenmesinin planlandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 02:12:00 -
ABD'den Katar'a özel statü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Arap Körfezi işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking, gazetecilere yaptığı açıklamada, Katar'ın Körfez bölgesinde ABD için önemli müttefiklerden biri olduğunu söyleyerek, Katar'ın Orta Doğu'daki en büyük ABD askeri üssüne ev sahipliği yaptığını söyledi. Lenderking, Katar'ın NATO üyesi olmayan önemli müttefikler (MNNA) listesine eklenmesinin planlandığını açıkladı.

MNNA olarak adlandırılan liste, bir ülkeye ABD'den askeri teçhizat ve eğitim almasının yanı sıra yedek malzeme, lojistik gibi alanlarda destek vermeyi hızlandırıyor.

Körfez ülkeleri Bahreyn ve Kuveyt'in de içinde olduğu 17 ülke MNNA statüsünde yer alıyor.

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