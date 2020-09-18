ABD'den Katar'a askeri anlamda özel statü
ABD yönetiminin, Katar'ı yabancı ülkelere savunma ticareti ve güvenlik iş birliğinde fayda sağlayan "NATO üyesi olmayan önemli müttefikler" (MNNA) statüsüne eklemeyi planladığı bildirildi.
Arap Körfezi İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Timothy Lenderking, medya mensuplarına bir telekonferans yaptı.
Katar'ın ABD'nin Körfez bölgesindeki önemli müttefiklerinden biri olduğunu belirten Lenderking, ekonomik işbirliğinin yanı sıra Ortadoğu'daki en büyük ABD askeri üssüne ev sahipliği yaptığına dikkat çekti.
MNNA statüsü, bir ülkenin ABD'den askeri teçhizat ve eğitim almasının yanı sıra yedek malzemelere, hızlandırılmış lojistik ve teknolojiye erişmesine izin veriryor
Arap ülkelerinden Bahreyn ve Kuveyt dahil 17 ülke MNNA statüsüne sahip.