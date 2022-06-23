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Dünya ABD'den karar! Piyasadan kaldırılıyor
Dünya

ABD'den karar! Piyasadan kaldırılıyor

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, elektronik sigara üreticisi Jull'un ürünlerinin gençlerde içicilik oranını artırdığı gerekçesiyle piyasadan kaldırılması kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 18:44:00 -
ABD'den karar! Piyasadan kaldırılıyor

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), elektronik sigara üreticisi Jull'un ürünlerinin gençlerde içicilik oranını artırdığı gerekçesiyle piyasadan kaldırılması kararı aldı.

FDA Başkanı Robert Califf, yaptığı açıklamada, "Jull, genç yaştaki içiciliğin artmasında çok fazla rol oynuyor." dedi.

Jull marka sigaraların ABD piyasasından kaldırılacağını belirten Califf, böylece piyasadaki sigara ürünlerinin FDA standartlarında olmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Jull, geçen yıl Kuzey Carolina eyaletinde gençler arasında nikotin bağımlılığına neden olduğu gerekçesiyle açılan davada 40 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

FDA, Ocak 2020'de meyve, şeker, nane ve tatlı aromalı tüm elektronik sigaraların üretim ve satışlarının yasaklandığını duyurmuş, kararın, tatlandırılmış elektronik sigaraların çocuklar ve gençler arasında son derece yaygın hale gelmesinden dolayı alındığı kaydedilmişti.

ABD hükûmeti verilerine göre, ülkedeki her 4 lise öğrencisinden biri, yasak olmasına rağmen elektronik sigara kullanıyor.

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Yorumlar

hadiii bu yalana inanan olur mu

tutun mamulu cigara ureticileriyle elektronik cigara ureticilerin kavgasinda ilk round tutun ureticilerin
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