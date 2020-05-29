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Dünya

ABD'den kan donduran görüntüler

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ABD polisinin uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 16:36:00 -

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyüyor.

Yaşanan skandalın ardından ABD polisinin uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.

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