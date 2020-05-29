ABD'den kan donduran görüntüler
ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ABD polisinin uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyüyor.
Yaşanan skandalın ardından ABD polisinin uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.