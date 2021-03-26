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Gündem ABD'den itiraf gibi açıklama: Bu Türkiye ile ittifakımıza zarar veriyor
Gündem

ABD'den itiraf gibi açıklama: Bu Türkiye ile ittifakımıza zarar veriyor

Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve emekli General Mark Kimmitt, "YPG ile ortaklık Türkiye ile olan ittifakımıza ciddi zarar veriyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 16:54:00 -
ABD'den itiraf gibi açıklama: Bu Türkiye ile ittifakımıza zarar veriyor

 

Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve emekli General Mark Kimmitt, terör örgütü PKK/YPG'ye verilen desteğin ABD ve Türkiye ilişkilerine ciddi zarar verdiğini itiraf etti.

Kimmitt, "Türkiye'nin NATO'da kalması çok önemli" mesajını verdi.

Türkiye NATO'daki en büyük kara kuvvetlerinden birine sahip olduğunu belirten Kimmitt, Türkiye'nin F-35 programından askıya alınmasına yönelik şunları söyledi:

"Buradaki sorun S-400'lerin F-35'lerin içindeki gizli bilgileri tespit etme ihtimali. Radar sistemindeki bilgilerin rakiplerimizin eline geçmesi hem Türkiye, hem de F-35'leri satın alan diğer ülke ve şirketler için tehlike teşkil eder. Radar kullanıldığı ve yabancılar tarafından hacklanme riski olduğu sürece Amerika'nın kararının hem Türkiye hem NATO hem de Amerika için doğru olduğunu düşünüyorum."

Pentagon'un F-35 programı konusunda Amerikan Kongresi tarafından baskı altında olduğunu söyleyen Mark Kimmitt, şunları kaydetti:

"Bence Pentagon F-35 programına ABD kongresinden gelen baskıyla bakıyor. Evet F-35'lerde bütçe aşımı var. Üretim ve geliştirme aşamaları yüzünden gecikmeler oldu. Kongre'de Pentagon'a F-35 programının iyice gözden geçirilmesi için baskı yapan bir kesim var. Parasının karşılığını veriyor mu 5. ya da en azından 4. buçukuncu nesil bir savaş jeti mi bilmek istiyorlar."

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