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Dünya

ABD'den itiraf: Askeri darbe denedik

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yeni politikalarında yaptığı darbe vurgusu dikkat çekti. Bu ifadelerle ABD resmen diğer ülkelerde darbe yaptığını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 21:20:00 - 2021-03-03 21:33:58
ABD'den itiraf: Askeri darbe denedik

Joe Biden'ın ABD'nin yeni Başkanı seçilmesinin ardından, ülkede dış politikada değişikliklere gidildi.

"Farklı ülkelere askeri darbeler denenmeyecek"

Yeni politikayı açıklayan ve daha önce diğer ülkelerde darbe girişiminin denendiğini itiraf eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "ABD artık, farklı ülkelerde askeri darbeleri denemeyecek ve buna başvurmayacak. Demokrasiyi ön planda tutacağız. Bu taktikleri geçmişte denedik. İyi niyetli olsalar da işe yaramadılar." dedi.

Blinken'ın değindiği diğer konu başlıkları ise şu şekilde sıralandı;

•Obama döneminden farklı olacak

•ABD liderliği geri dönecek

•Diplomasi ve işbirliği artacak

•Demokrasi tehlike altında

•Müttefiklerle ilişkiler düzeltilecek

•LGBTQ hakları korunacak

•İklim değişikliğiyle mücadele

•Rusya ve Çin tehlikesi

•Teknolojide liderliği koruma

•Kadın hakları korunmalı

•İnsan hakları desteklenmeli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD var

15 Temmuz darbe girişiminden bir kaç gün sonra açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Darbenin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Oradan yayınlanan birkaç dergi, bir kaç aydır faaliyette bulunuyordu. Biz ABD’ye aylardır Fethullah Gülen konusunda bir mesaj veriyoruz. ABD bize Fethullah Gülen'i vermek zorundadır" açıklamasında bulunmuştu.

ABD için önemli turnusol: FETÖ'yü teslim edecekler mi?

Öte yandan demokrasiyi ön planda tutacağını iddia eden ABD yönetiminin 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün elebaşını verip vermeyeceği bu sözler için önemli bir turnusol kağıdı olacak.

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Yorumlar

Ibrahim Alkılıç

Abd ne diyorsa biz zaten tersini anlıyoruz. Yani ey abd, hep yalancısın, daima hainsin diyoruz. Abd 'ye güvenen hapı yutmuştur diyoruz. Daha ne diyelim.
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Hasan

Niyetleri iyiyiymiş,lakin olmamış. Tövbe tövbe şeytan bunlardan kaçıyordur! Verin o zaman fetöyü !
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