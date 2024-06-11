  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD’den İsrail’e görülmemiş yatırım! İntel kesenin ağzını açtı
Gündem

ABD’den İsrail’e görülmemiş yatırım! İntel kesenin ağzını açtı

Yeniakit Publisher
2024-06-11 13:25:00 -
ABD’den İsrail’e görülmemiş yatırım! İntel kesenin ağzını açtı

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden ABD'li Intel'in, dünyanın en şerefsiz ülkesi İsrail'de kurulması planlanan 25 milyar dolarlık yeni yarı iletken üretim tesisinin inşaat çalışmalarını ertelediği bildirildi.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, Intel'in, işgalci İsrail'in Kiryat Gat şehrinde yapılan yeni yarı iletken üretim tesisinde inşa çalışmalarının durmasını istediği belirtildi.

Intel'den yapılan açıklamada ise söz konusu üretim tesisinin durumuna değinilmeden, şirketin büyük projeleri değişen zaman çizelgelerine uyarlama ihtiyacı olduğu aktarıldı.

Açıklamada ABD'li şirket, üretim ve AR-GE için kritik bir bölge olan İsrail'e olan bağlılığının devam ettiğini belirterek, "Özellikle sektörümüzde büyük ölçekli projeleri yönetmek, genellikle değişen zaman çizelgelerine uyum sağlamayı gerektirir. Kararlarımız iş koşullarına, piyasa dinamiklerine ve sorumlu sermaye yönetimine dayanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Projenin ne kadar süreyle askıda kalacağı belli değilken, tesisin 2028'de açılması planlanıyordu.

İsrail hükümeti, Intel'e güney İsrail'de 25 milyar dolarlık çip fabrikası kurması için 3,2 milyar dolar hibe vermeyi kabul etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni fabrikanın yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlaması beklenirken, Intel, halihazırda İsrail'de bulunan dört üretim, araştırma ve geliştirme alanlarındaki tesislerinde yaklaşık 12 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Gazze'deki çatışmalarda bir İsrail askeri öldü
Gazze'deki çatışmalarda bir İsrail askeri öldü

Dünya

Gazze'deki çatışmalarda bir İsrail askeri öldü

Gazze'deki çatışmalarda bir İsrail askeri öldü
Gazze'deki çatışmalarda bir İsrail askeri öldü

Dünya

Gazze'deki çatışmalarda bir İsrail askeri öldü

Mısır, İsrail ve Hamas'ı Biden'ın önerdiği anlaşmayı koşulsuz uygulamaya çağırdı
Mısır, İsrail ve Hamas'ı Biden'ın önerdiği anlaşmayı koşulsuz uygulamaya çağırdı

Gündem

Mısır, İsrail ve Hamas'ı Biden'ın önerdiği anlaşmayı koşulsuz uygulamaya çağırdı

Siyonist İsrail her şeyi yerle bir etti! Nusayrat katliamı tanıkları dehşeti anlattı: Kıyameti yaşadık
Siyonist İsrail her şeyi yerle bir etti! Nusayrat katliamı tanıkları dehşeti anlattı: Kıyameti yaşadık

Gündem

Siyonist İsrail her şeyi yerle bir etti! Nusayrat katliamı tanıkları dehşeti anlattı: Kıyameti yaşadık

{relation id:1860666 slug:'israil-parlamentosunda-ultra-ortodoks-yahudileri-zorunlu-askerlikten-muaf-tutan-yasa-tasarisi-kabul-edildi'}

{relation id:1860663 slug:'gazzedeki-catismalarda-bir-israil-askeri-oldu'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23