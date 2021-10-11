ABD’den İsrail’e göç eden Yahudi sayısında yüzde 41 artış

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İşgal rejimi medyasında yer alan haberlere göre, İsrail Göç Bakanlığı ve Yahudi Ajansı, “Göç Günü” münasebetiyle bir rapor yayınladı.

Raporda, işgal altındaki Filistin topraklarına en çok göçmenin Rusya’dan getirildiği ve yılbaşından bu yana Rusya’dan gelen göçmen sayısının 5 bin 75 olduğu, ikinci sırayı ABD’nin aldığı ve ABD’den gelen Yahudi göçmen sayısının ise geçen yıla göre yüzde 41 artarak 3 bin 104 olduğu belirtildi.

Gelen Yahudi göçmen sayılarıyla, İsrail’in işgal ettiği topraklarda yapımını hızlandırdığı hukuksuz konutların paralellik göstermesi de dikkat çekiyor.