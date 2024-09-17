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Dünya ABD’den İsrail’e flaş çıkış: Hesap verecekler!
Dünya

ABD’den İsrail’e flaş çıkış: Hesap verecekler!

Yeniakit Publisher
2024-09-17 00:49:00 -
ABD’den İsrail’e flaş çıkış: Hesap verecekler!

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İşgal altındaki Batı Şeria’da soykırımcı İsrail askeri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünün korkunç bir trajedi olduğunu belirterek, İsrail'den daha fazla detay talep etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Filistin oturumunda konuştu.

Konuşmasına kendisinin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesinden duyduğu öfkeyi dile getirerek başlayan Greenfield, "Kimsenin hayatı gösteriye katıldığı için riske girmemeli." dedi.

Greenfield, "Bu korkunç trajedi hiç gerçekleşmemeliydi." diyerek, İsrail'den daha fazla detay talep etmeye ve sorumluların hesap vermesi için baskı kurmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Eygi'nin ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerini ileten Greenfield, "Son yılda onun ve diğerlerinin de ölümü çok trajik ve gereksizdi." değerlendirmesinde bulundu.

Greenfield, nerede olursa olsun acıya alışmamak gerektiğini ifade etti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.​​​​​​​

 

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi İstanbul'a getirildi
Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi İstanbul'a getirildi

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Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi İstanbul'a getirildi

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi baba ocağına getirildi
Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi baba ocağına getirildi

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Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi baba ocağına getirildi

İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi toprağa veriliyor
İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi toprağa veriliyor

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İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi toprağa veriliyor

New York Times, Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde: Hiç Amerikan bayrağı yoktu! Yapılan haber sosyal medyayı salladı!
New York Times, Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde: Hiç Amerikan bayrağı yoktu! Yapılan haber sosyal medyayı salladı!

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New York Times, Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde: Hiç Amerikan bayrağı yoktu! Yapılan haber sosyal medyayı salladı!

New York Times, Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde: Hiç Amerikan bayrağı yoktu! Yapılan haber sosyal medyayı salladı!
New York Times, Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde: Hiç Amerikan bayrağı yoktu! Yapılan haber sosyal medyayı salladı!

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New York Times, Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde: Hiç Amerikan bayrağı yoktu! Yapılan haber sosyal medyayı salladı!

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