ABD'den İsrail ile Hamas'a yeni teklif

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Washington yönetiminin, esir takası konusunda iyimser olmamasına rağmen Tel Aviv ile ara buluculara sunmak üzere yeni bir öneri üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

ABD yönetiminin "son fırsat önerisi" olarak nitelendirdiği yeni önerinin, bugün ya da ilerleyen günlerde taraflara sunulacağı belirtildi.

ABD'nin yeni önerisinin, başta Philadelphi Koridoru olmak üzere İsrail ile Hamas arasında anlaşmazlık olan tüm konuları içerdiği ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

Kaynak: AA