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Dünya ABD'den İsrail açıklaması! 'Bize güvence verdiler'
Dünya

ABD'den İsrail açıklaması! 'Bize güvence verdiler'

Yeniakit Publisher
2024-04-28 19:52:00 -
ABD'den İsrail açıklaması! 'Bize güvence verdiler'

İsrail'in Gazze'deki katliam ortağı ABD'den Refah'la ilgili flaş bir açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "(İsrail) Endişelerimizi kendileriyle paylaşma fırsatı bulana kadar Refah'a girmeyecekleri konusunda bize güvence verdiler" dedi.

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail’in Refah’a yönelik planladığı askeri harekat hakkında açıklamalarda bulundu. Kirby, İsrail'in Refah’a saldırmadan önce ABD'nin endişelerini dinlemeyi kabul ettiğini belirterek, "Bakış açılarımızı ve endişelerimizi kendileriyle paylaşma fırsatı bulana kadar Refah'a girmeyecekleri konusunda bize güvence verdiler" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in önümüzdeki hafta bölgeyi ziyaret edeceğini belirten Kirby, Blinken’ın ziyareti sırasında ABD’nin en az altı hafta sürmesini istediği geçici bir ateşkes için baskı yapacağını aktardı. Kirby, "Umuyoruz ki altı haftalık geçici bir ateşkesin ardından belki daha kalıcı bir şeyler yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaşan yardım tırlarının sayısının artmaya başladığını da belirten Kirby, "İsrailliler, Başkan Biden'ın kendilerinden yerine getirmelerini istediği taahhütleri yerine getirmeye başladılar" dedi.

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