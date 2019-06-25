0553 313 94 23

ABD'den İran'a yeni yaptırım tehdidi! "Tüm seçenekler masada olacak"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, "Ya müzakere masasına gelecekler ya da Donald Trump'ın da dediği gibi maksimum baskı kampanyasını genişleteceğiz. İran 2015'teki nükleer anlaşmanın dışına çıkarak 300 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum sınırını aşarsa tüm seçenekler masada olacak" dedi.

25 Haziran 2019 Salı 17:57
ABD'den İran'a yeni yaptırım tehdidi! "Tüm seçenekler masada olacak"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'ın müzakere masasına dönmemesi halinde Washington'un bu ülkeye yeni yaptırımlar uygulayabileceği tehdidinde bulundu.

Batı Kudüs'te düzenlenen ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesinin ardından yaptığı açıklamada Bolton, Washington-Tahran hattında tırmanan gerilime dair açıklamalarda bulundu.

Bolton, Rusya ile ABD'nin bölgede, özellikle de Suriye'de İran'a karşı mücadele konusunda beraber çalıştıklarını ifade ederek, "Ruslar birçok defa İran güçlerinin Suriye'den ayrıldığını görmek istediklerini dile getirdi. Bu üçlü zirvede de ülkeler (ABD-Rusya-İsrail) bunun gerçekleşmesi için bir yol bulmaya çalıştı." dedi.

ABD'nin İran'daki rejimi değiştirme niyeti olup olmadığına yönelik bir soruya Bolton, "Bu, ABD'nin politikası değil." cevabını verdi.

Tüm seçenekler masada

İran'ın zenginleştirilmiş uranyumda 300 kilogram sınırını aşmasının "büyük bir hata" olacağını dile getiren Bolton, "İran 2015'teki nükleer anlaşmanın dışına çıkarak 300 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum sınırını aşarsa tüm seçenekler masada olacak." diye konuştu.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar sayesinde İran'ın müzakere masasına döneceğine inandığını söyleyen Bolton, "Ya bu noktaya gelecekler ya da Başkan Donald Trump'ın da dediği gibi maksimum baskı kampanyasını genişleteceğiz." şeklinde konuştu.

Bolton, İran'ın davranışlarını değiştirmeye hazır olduğuna yönelik herhangi bir işaret vermediğini, bu nedenle de Tahran yönetimini müzakere masasına dönmeye teşvik etmek amacıyla Washington'un bu ülkeye uyguladığı yaptırımları kaldırmayı düşünmediğini kaydederek, "İran çözüm konusunda ciddi olsaydı nükleer silahların yayılma anlaşmasını ihlal etmez, güçlerini diğer ülkelerde savaştırmazdı. İşte bu nedenle yaptırımları sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD-İran gerilimi

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik perşembe günü İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'ye ait İnsansız Hava Aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.

İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken, ABD ise uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.

Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.

ABD yönetimi İHA'nın düşürülmesinin ardından dün İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta içinde ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:57
  1. Ordu
  2. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
  3. ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesi
  4. ABD-İran ilişkileri
  5. İran
  6. ABD
  7. İran'a yeni yaptırımlar
  8. flaş açıklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbederek öldürdükleri kişinin cesedini yaktılar
    1. Darbederek öldürdükleri kişinin..
    2. Bolu’da tutuklu ve hükümlülerin el..
    3. GRAFİKLİ - Filistinlilerin..
    4. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,"YSK seçim..
    5. Trump'tan İran'a yeni tehdit
    6. Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon..
    7. Muş'un Varto ilçesinde korkutan deprem
    8. Piyasalarda gün sonu
    9. Çeşme’de geri dönüşüm atık toplama..
    10. Borsa günü yükselişle tamamladı
    11. Adalet Bakanı Gül’den Yargı Reformu..
    12. Engelsiz korodan müzik ziyafeti
    13. AK Parti Sözcüsü Ömer..
    14. Kadın Kültür ve sanat merkezinde kağıt..
    15. (Özel) Maltepe’de silahla yaralamaya..
    16. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    17. Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü..
    18. Almanya’da bir meydana ‘Cami Meydanı’..
    19. Devlet Bahçeli o isimleri tebrik etti
    20. Yolun karşısına geçerken otomobilin..
    21. TBMM Genel Kurulu
    22. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar
    23. Sambur: Toplumsal cinsiyet eşitliği..
    24. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    25. AK Parti'de kritik toplantı!
    26. Egelsiz Yaz Kampına katıldılar
    27. Sinan Güler kimdir? Sinan Güler..
    28. Karacan: “Eczacılık Fakültesi açılması..
    29. Varto’da 3.3 şiddetinde deprem
    30. ABD'den İran'a yeni yaptırım tehdidi!..
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı