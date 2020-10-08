ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, İran'ın 18 bankasına yaptırım uyguladı.
İran'ı iyice köşeye sıkıştırmak isteyen ABD yeni yaptırım kararı aldı.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlık Kontrol Ofisinin (OFAC), İran'ın 18 bankasını yaptırım listesine aldığı açıklandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararının Amerikan dolarına yasa dışı erişimi durdurma taahhüdünü yansıttığını belirtti.
Mnuchin, yaptırım programlarının, İran'ın nükleer programlarını sona erdirene kadar devam edeceğini açıkladı.