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ABD'den İran'a tepki: Onlar yalancı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Amerika'da yayın yapan Fox News'e açıklamalarda bulundu. Pompeo Tahran yönetiminin İran'da 17 Amerikan casusunu yakaladığına yönelik açıklamalarına "Onlar yalancı" şeklinde cevap verdi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:08
ABD'den İran'a tepki: Onlar yalancı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın "17 Amerikan casusu" hakkındaki açıklamalara yanıt verdi. Tahran yönetimi bugün yaptığı açıklamada Amerikan İstihbarat Birimi (CIA) adına çalışan 17 ajanın yakalandığını açıklamış ve bunlardan bazılarına idam cezası verildiğini duyurmuştu.

Tahran yönetimine jet yanıt Pompeo’dan geldi. Fox News’e konuşan Pompeo bu iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. Pompeo, "İran rejiminin söylediği yalanların uzun bir geçmişi var" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:08
  1. Mike Pompeo
  2. İran

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