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ABD'den İran'a sürpriz davet!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen ay New York'u ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i Beyaz Ev'e davet ettiği belirtildi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:25
ABD'den İran'a sürpriz davet!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, geçen ay New York ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek için Beyaz Ev'e davet edildiği öne sürüldü.

Amerikan New Yorker dergisinin İran ve ABD'li diplomatlara dayandırdığı habere göre, iki hafta önce Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarına katılmak için New York'a giden Zarif, Trump'a yakın bir isim Cumhuriyetçi Partili Senatör Rand Paul tarafından Beyaz Ev'e davet edildi.

Senatör Paul ve danışmanı Doug Stafford, 15 Temmuz'da Trump'ın bilgisi dahilinde, New York'taki İran'ın BM Daimi Temsilciliği ofisinde Zarif ile bir araya gelerek, İran'ın nükleer programı ve Basra Körfezi'ndeki gerginlik başta olmak üzere Washington-Tahran arasındaki sorunları ele aldı.

Hamaney'in fetvasını yasa yapmasını istedi

Görüşmede Zarif, ABD'li senatöre, İran'ın nükleer programıyla ilgili Trump'ın endişelerini giderebilmek için İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 2003 ve 2010'da verdiği nükleer silahları yasaklayan fetvasını Mecliste onaylayarak, yasa haline getirmek dahil çeşitli öneriler sundu.

Paul ise Zarif'e söz konusu önerileri, Oval Ofis'te Trump'a doğrudan sunması için Beyaz Ev'e davet etti. Bunun üzerine Zarif, görüşmenin sadece fotoğraf çekiminden ibaret kalarak sonuçsuz olma ihtimalinden endişe duyduğunu belirtti.

Zarif, Trump'la görüşme davetine cevabı tek başına veremeyeceğini ve Tahran'la istişarelerde bulunması gerektiğini söyledi.

Tahran görüşmeye müsaade etmedi

Söz konusu diplomatlara göre, Zarif, görüşme sonrasında Trump'la Beyaz Ev'de bir araya gelme teklifini İranlı liderlere aktardı ancak Tahran şu aşamada Trump'la görüşmeye onay vermedi.

ABD Başkanı Trump, İranlı yetkililerle görüşmek istediğini önceden birçok kez dile getirmiş ancak İran lideri Hamaney, 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD yönetiminin "güvenilmez" olduğunu ifade ederek, Washington'la müzakereye kapıyı kapatmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise müzakere için ABD'nin baskıları tamamen kaldırması gerektiğini belirtmişti.

Cevad Zarif, yaptırım listesine alınmıştı

ABD Hazine Bakanlığı, çarşamba günü İran lideri Hamaney adına çalıştığı gerekçesiyle İran Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine almıştı.

Yaptırımlar, Zarif'in ABD'deki malvarlığına erişimini engellemeyi, ABD vatandaşlarının İran Dışişleri Bakanı ile herhangi bir ticari ilişki kurmasını ve ABD'ye seyahat etmesini yasaklıyor. Ancak BM merkezine ev sahipliği yapan ABD'nin, BM toplantılarına katılmak için New York'a gelecek diplomatlara vize verme mecburiyeti bulunuyor.

Öte yandan Zarif'in eylülde BM Genel Kuruluna katılmak için İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile New York'a gitmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:25
  1. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
  2. New York
  3. ABD Başkanı Donald Trump
  4. Beyaz Ev
  5. Amerikan New Yorker
  6. Doug Stafford
  7. Rand Paul

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  • uyan tcuyan tc36 dk önce
    yahu bunlarınki hep senaryo icabı atışma. esas gaye irana vuracağım ayağına yahudiler abd vede england akdenize asker yığıp teröristlerle birlikte tc ye saldırıp parçalamak. zaten o kadar silahı babasının hayrına güneyimize yığmadı. 65 bin asker yollayacak yahudilerin piçi abd tc ye saldırmak için planları biliniyor.

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