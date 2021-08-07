ABD’den İran’a suçlama: İsrail tankerine İran saldırdı

ABD ordusu Merkez Komutanlığı (CENTCOM) dün yaptığı açıklamada, Umman açıklarında saldırı soruşturmasının tamamlandığını ve sorumlunun İran olduğunu ifade etti.

Açıklamada, saldırıdan kalan parçaların tahlil edildiğini ve bulguların İran’ı işaret ettiğini ifade etti.

Böylece ABD ordusu resmi olarak saldırıdan İran’ı sorumlu tutmuş oldu.

29 Temmuz günü, Umman açıklarında Liberya bandıralı olan ve Japonya’ya ait petrol tankeri “Mercer Street” saldırıya uğramıştı.

İsrail firması Zodiac Maritime tarafından işletilen tanker gemisine yönelik saldırıda bir İngiliz ve bir Romanyalı ölmüştü.

İran, saldırıdan sorumlu olmadığını savunmuştu.

İran ile İsrail arasında bir süredir Akdeniz, Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Umman Denizi hattında gerilim artıyor. İki taraf birbirlerine ait ticari gemilere yer yer saldırılar düzenliyor.

Umman açıklarında düzenlenen saldırı, resmi verilere göre bu olaylarda can kaybının yaşandığı ilk saldırı olarak kayda geçmişti.

Kaynak: Mepa News