ABD'den İran ve savaş açıklaması! İsrail için gemileri yaktılar

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğramasının ardından Ürdün ve Lübnan dışişleri bakanlarının gerginliğin azaltılması için İran’a gittiklerini yazdı.

İRAN SAVAŞ ÇIKMA OLASILIĞINI UMURSAMIYOR

Tahran'a giden Arap siyasetçiler, İran’ın İsrail’i vurmaya kararlı olduğu ve "İsrail’e verilecek cevabın bir savaş çıkarabilecek olmasının da umursanmadığı" cevabını aldı.

WSJ gazetesi ayrıca ABD’nin de Avrupa ülkelerinden İran’ı gerginliği azaltmaya zorlamalarını talep etti ve İran’a yönelik bir saldırı eyleminin İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Batı ile ilişkileri gelişme çabalarına büyük darbe vuracağını vurguladı.

GÜNLER SÜRECEK FÜZE SALDIRISI BEKLENİYOR

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Amerikan NBC News’e konuşan bir İsrailli yetkili ise İsrail’in önümüzdeki günlerde İran ve Hizbullah’tan gelecek ve birkaç gün sürebilecek bir füze ve insansız hava aracı saldırısı beklediğini açıkladı.

İsrail ise kendisi aleyhindeki tüm eylemlere cevap vereceğini duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar günü gerçekleştirilen kabine toplantısında "İsrail Devleti, İran’ın şer eksenine karşı çok cepheli bir savaşın içerisindedir" demişti.

Kaynak: AA