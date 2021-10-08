ABD’den İran kararı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran ile nükleer görüşmelere dair açıklamalarda bulundu.

Sullivan İran ile 2015'te imzalandıktan sonra Trump tarafından yürürlükten kaldırılan ve nükleer anlaşma müzakerelerinin tekrar başlaması hakkında şöyle konuştu:

İran'ın birkaç hafta içinde müzakerelere dönmeye hazırlandığı yönünde duyum aldık.

Bu gerçekleşmezse müttefiklerimizle neler yapabileceğimizi görüşeceğiz.

Gerçekleşirse de İranlıların masada ne kadar ciddi olduklarına, amaçlarının oyalayıp vakit kazanmak olup olmadığına bakacağız. Biz bu tür oyunlar oynamak istemiyoruz.

İran'ın nükleer silah sahibi olmamasında kararlıyız. Bunun için elimizdeki tüm araçları kullanacağız.

Kaynak: BBC Türkçe