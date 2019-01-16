ABD'den İran hamlesi! Gözaltına alındı

Press TV, Haşimi'nin ailesini ziyaret için gittiği Missouri eyaletine bağlı St. Louis'de "belirsiz suçlamalarla" gözaltına alındığını duyurdu.

Haberde, "Merziye Haşimi, pazar günü St. Louis Lambert Uluslararası Havaalanı'nda gözaltına alındı. Kendisine karşı hiçbir resmi suçlama yapılmamasına rağmen FBI tarafından Washington'daki bir gözaltı merkezine gönderildi." ifadelerine yer verildi.