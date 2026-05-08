SON DAKİKA
ABD'den İran ekonomisine 13 milyar dolarlık dev darbe! Hürmüz'de flaş gelişme
ABD'den İran ekonomisine 13 milyar dolarlık dev darbe! Hürmüz'de flaş gelişme

Cem Kaya
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın can damarı olan petrol ticaretine yönelik uygulanan deniz ablukasında gelinen son noktayı dünya kamuoyuna ilan etti. Yapılan resmi açıklamaya göre, ABD ordusu 73 tanker gemisinin İran limanlarına giriş ve çıkışını tamamen engelledi. Engellenen bu dev filonun, piyasa değeri 13 milyar doların üzerinde olan tam 166 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

CENTCOM tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından İran'daki son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada ayrıca, 50'den fazla geminin rotasının değiştirildiği aktarıldı.

 

- Son durum

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail saldırılarının ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

İran ile Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından ABD, 13 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nda İran deniz trafiğini hedef alan ablukaya başlamıştı.

CENTCOM 2 Mayıs'taki açıklamasında, son 20 günde ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasında 48 geminin rotasının değiştirildiği belirtilmişti.

Deniz ablukası kapsamında ABD ordusu geçen ay Asya sularında İran bayraklı en az üç tankere müdahalede bulunmuştu.

