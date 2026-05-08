ABD'den İran ekonomisine 13 milyar dolarlık dev darbe! Hürmüz'de flaş gelişme

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın can damarı olan petrol ticaretine yönelik uygulanan deniz ablukasında gelinen son noktayı dünya kamuoyuna ilan etti. Yapılan resmi açıklamaya göre, ABD ordusu 73 tanker gemisinin İran limanlarına giriş ve çıkışını tamamen engelledi. Engellenen bu dev filonun, piyasa değeri 13 milyar doların üzerinde olan tam 166 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.