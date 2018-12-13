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ABD'den İran açıklaması: Koalisyon kuracağız

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın füze programıyla ilgili olarak BM'de yeni bir koalisyon kuracaklarını açıkladı.

13 Aralık 2018 Perşembe 21:30
ABD'den İran açıklaması: Koalisyon kuracağız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın füze programıyla mücadele etmek için Birleşmiş Milletler platformunda yeni bir koalisyon kurma niyetinde olduklarını belirtti.

Pompeo, “Koalisyonu oluşturmak için Amerika’nın liderliğinden yararlanmaya hazırız” diye açıkladı.

2020'de bitecek silah ambargo

İran’ın potansiyel olarak nükleer başlık taşıma yeteneğine sahip füzelerin yayılmasını önlemek için mümkün olan her şeyi yapacaklarını kaydeden Pompeo, bu konuda Avrupa ülkeleriyle birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Ayrıca Çarşamba günü düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İran yaptırımlarının görüşüldüğü oturuma katılan Pompeo, BMGK'ya İran'a tekrar balistik füze kısıtlaması getirilmesi ve 2020'de bitecek silah ambargosunun kaldırılmaması çağrısı yaptı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 21:30
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