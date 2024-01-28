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Dünya ABD'den intikam açıklaması
Dünya

ABD'den intikam açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-01-28 22:29:00 -
ABD'den intikam açıklaması

Suriye'de Ürdün sınırına yakın bir ABD üssünde düzenlenen İHA saldırısında çok sayıda ABD askeri öldü ve yaralandı. Saldırı sonrası açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, hesap soracaklarını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda ölen 3 ABD askeriyle ilgili "Terörizmle mücadeleye devam edeceğiz ve tüm sorumlulardan hesap soracağız." ifadesini kullandı.

Harris, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi Douglas Emhoff ile, hayatını kaybeden 3 ABD'li askerin yasını tuttuklarını belirtti.

Tüm ABD ulusunun ölen askerlerin hizmetlerini ve nihai fedakarlıklarını sonsuza kadar onurlandıracağını vurgulayan Harris, "Doug ve ben, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında İran destekli militan gruplarca düzenlenen alçakça saldırıda hayatını kaybeden 3 ABD'li askerin yasını tutuyoruz. Dualarımız onların sevenleri ve yaralılarla birlikte." ifadesini kullandı.

Harris, "ABD Başkanı Joe Biden’ın da açıkça ifade ettiği üzere, terörizmle mücadeleye devam edeceğiz ve tüm sorumlulardan hesap soracağız." açıklamasında bulundu.

ABD güçlerine yönelik İHA ile düzenlenen saldırı
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

ABD Merkez Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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