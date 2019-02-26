0553 313 94 23

ABD'den İngiltere'nin Hizbullah kararına destek

ABD yönetimi, İngiltere'nin, Lübnan Hizbullahı'nı siyasi kanadı dahil terör örgütleri listesine alma kararından memnuniyet duyduklarını açıkladı

26 Şubat 2019 Salı 07:14
ABD'den İngiltere'nin Hizbullah kararına destek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karara ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre Pompeo, "ABD, İngiliz dostlarının Hizbullah'ı yasaklama kararını takdirle karşılıyor. Bu İran destekli terör örgütünün elinde Amerikan kanı var. Orta Doğu, Avrupa ve dünyada saldırılar düzenlemeye devam ediyorlar. Uluslararası beraberlik İran rejimiyle yüzleşmek için büyümeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere'den Hizbullah hamlesi

İngiliz İçişleri Bakanlığı, dün Lübnan Hizbullahı'nı siyasi kanadı dahil terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah'ın yanı sıra Afrika'da faaliyet gösteren Anasır el-İslam ve JNIM örgütlerinin de terör listesine alındığı bildirilmişti.

Değişikliğin 1 Mart'ta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, kararın parlamentonun onayına tabi olacağı ifade edilmişti.

İngiltere daha önce Hizbullah'ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı.

Bakanlık açıklamasında, DHKP-C'nin kullandığı DHKC, DHKP ve DHKC/SPB isimlerinin de terör listesine alınacağı belirtilmişti.

İngiltere'de terör listesindeki bir gruba üye olmak veya destek çağrısında bulunmak 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor. Terör listesindeki örgütlere ait sembollerinin taşınması yasaklanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 07:52
  1. İngiltere
  2. ABD
  3. Hizbullah
  4. Terör
  5. Pompeo
  6. son dakika
  7. son dakika Dünya Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
    1. Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
    2. Kara yollarında bakım ve onarım..
    3. AK Parti Ortahisar Seçim Koordinasyon..
    4. Piyasaya süreceklerdi Elazığ'da..
    5. Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na..
    6. Kiraz üreticisine sigortalama dönemi..
    7. Başkan Alıcık’dan Hocalı Katliamı..
    8. Jared Kushner'den Orta Doğu diplomasisi
    9. Küçük kızın okulda anlattıkları şok..
    10. Kardinali George Pell, cinsel tacizden..
    11. 4 benzemezler sırtlarını Kandil'e..
    12. Kargoda 67 bin TL sahte para..
    13. Katar açıkladı: Çözüm için şart!
    14. ABD'den İngiltere'nin Hizbullah..
    15. Lima Grubu Venezuela'da askeri..
    16. Kamyonette bırakılan yavru köpek..
    17. ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i..
    18. "Yıllardır İzmir’in vaktini çaldılar"
    19. Tuzla'da kimyasal koku paniği
    20. Tuzla’da kimyasal koku paniği
    21. YouTube'dan yeni karar! Hepsini..
    22. Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
    23. Hemzemin geçitte korkutan kaza
    24. Bazı TIR şoförleri Kapıkule'de kontak..
    25. Maltepe ayakta! 3 mahalleye haciz..
    26. İstanbul’un Tuzla ilçesinin İçmeler..
    27. Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin ise en..
    28. Uyanınca bu manzarayla..
    29. Yürürlüğe girdi... Tüketici kredileri...
    30. Öldürüldükten bir hafta sonra..
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti