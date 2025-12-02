ABD’den 'infaz ettik' itirafı!
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in eylül ayında Venezuela açıklarında gerçekleşen ve infaza dönüşen operasyondaki emrini resmen doğruladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in eylül ayında Venezuela açıklarında gerçekleşen ve infaza dönüşen operasyondaki emrini resmen doğruladı.
Leavitt, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemiye yapılan ilk saldırıdan sağ kurtulup yanan enkaz parçalarına tutunan iki kişinin, bizzat Bakan Hegseth’in talimatıyla düzenlenen ikinci saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.
Basın toplantısında Washington Post’un iddialarını yanıtlayan Leavitt, 2 Eylül’deki operasyonda Bakan Hegseth’in, Amiral Frank Bradley’e ikinci saldırı yetkisini verdiğini belirtti. Sözcü, bu emri Trump ve Hegseth’in belirlediği angajman kurallarına dayandırdı (ABD yönetimi uyuşturucu gruplarını 'narko-terör' sayarak onlara karşı kolluk kuvveti prosedürlerini değil, doğrudan imha yetkisi veren savaş hukukunu uyguluyor).
Olay, ilk bombalamadan yaralı kurtulanların hedef gözetilerek öldürülmesi sebebiyle büyük tepki çekmişti.