'ABD'den iadesi istenilmeli' çağrısı yapılmıştı! FETÖ'cü Enes Kanter için harekete geçildi..'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi Enes Kanter'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterine yaptığı hadsiz hareketi için re'sen soruşturma başlattı.
Yeniakit.com.tr
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu afişi ahlaksızca ayaklarının altına FETÖ'cü Enes Kanter için "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.
Human Rights Foundation'ın geçtiğimiz hafta organize ettiği Oslo Özgürlük Forumu'nda, #StepOnTyranny (Diktatörleri Çiğneyin) adı altında skandal bir kampanya gerçekleştirildi.
'ABD'den iadesi istenilmeli'
Forumda; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın fotoğrafları yere serildi.
ABD vatandaşı olduktan sonra "Freedom" soyadını alan FETÖ'cü Enes Kanter de skandal organizasyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu posteri ayaklarının altına aldı.
Enes Kanter'in çirkin eylemine tepki yağarken, sosyal medyada, "ABD'den iadesi istenilmeli" çağrısı yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü Enes Kanter hakkında re'sen soruşturma başlattı.