ABD'den hava saldırısı: Ölüler var

ABD'nin, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlediği hava saldırısında 5 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, Saha Wayne bölgesinde dün yapılan hava saldırısında, aralarında tanınan Eş-Şebab liderlerinin de olduğu isimlerin öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, öldürülen 5 isim arasında daha önce ABD ve Somali güçlerine karşı düzenlenen bir saldırıya karıştığından şüphelenilen bir ismin de olduğu ifade edildi.

Saldırıda sivillerin zarar görmediği aktarıldı.

ABD, geçen sene, Somali'de 50'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay, Somali'deki ABD askerlerinin çoğunun 2021 başına kadar geri çekilmesi talimatını vermişti.