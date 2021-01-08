  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den hava saldırısı: Ölüler var
Dünya

ABD'den hava saldırısı: Ölüler var

ABD'nin, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlediği hava saldırısında 5 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 19:52:00 -
ABD'den hava saldırısı: Ölüler var

ABD'nin, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlediği hava saldırısında 5 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, Saha Wayne bölgesinde dün yapılan hava saldırısında, aralarında tanınan Eş-Şebab liderlerinin de olduğu isimlerin öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, öldürülen 5 isim arasında daha önce ABD ve Somali güçlerine karşı düzenlenen bir saldırıya karıştığından şüphelenilen bir ismin de olduğu ifade edildi.

Saldırıda sivillerin zarar görmediği aktarıldı.

ABD, geçen sene, Somali'de 50'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay, Somali'deki ABD askerlerinin çoğunun 2021 başına kadar geri çekilmesi talimatını vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SİHA satmadıklarına bin pişmanlar!
Teknoloji

SİHA satmadıklarına bin pişmanlar! "Türkiye bu durumdan yararlandı"

İsrail'in SİHA satmama kararını eleştiren İsrail basını, Türkiye'nin Azerbaycan'da bu durumdan yararlandığını yazdı.
Başkan Erdoğan'dan müjde! 'Yakın tarihte açıklayacağız'
Gündem

Başkan Erdoğan'dan müjde! 'Yakın tarihte açıklayacağız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu" konulu özel oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.
Canan dalga konusu oldu! Türbanlı rektörümüz de oldu uzaya füze de fırlattık
Gündem

Canan dalga konusu oldu! Türbanlı rektörümüz de oldu uzaya füze de fırlattık

Türkiye bugün sabah saatlerine doğru 5. nesil uydusu Türksat 5A’yı uzaya gönderdi. Ülkemizde büyük sevinçe neden olan sonrası CHP İstanbul İ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay