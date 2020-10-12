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Dünya ABD'den hava saldırısı
Dünya

ABD'den hava saldırısı

Afganistan'daki ABD ordusu sözcüsü Albay Sonny Leggett, ABD güçlerinin son birkaç gündür Taliban tarafından saldırıya uğrayan Afgan güvenlik güçlerini desteklemek için birkaç hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 23:23:00 -
ABD'den hava saldırısı

Afganistan'daki ABD güçlerinin sözcüsü Albay Sonny Leggett, Amerikan güçlerinin, Taliban'ın Afgan hükümetine bağlı güçlere yönelik saldırılarından sonra Afganistan'ın güney Helmand eyaletinde hava saldırıları başlattığını bildirdi.

Leggett konu ile ilgili sosyal paylaşım sitesi Twittter'daki hesabından paylaşımda bulundu.

Albay Leggett, açıklaamsında, iki günlük hava saldırılarının ABD ve Taliban arasında Şubat ayında imzalanan barış anlaşmasına uygun olduğunu söyleyerek ABD'nin anlaşmada, saldırıya uğradıkları takdirde Afgan askerlerini savunacağını belirtti.

Leggett, ABD’nin Afganistan’daki Komutanı General Austin Scott Miller'ın, ABD-Taliban anlaşmasına uygun olmadığını ve devam etmekte olan Afgan Barış Görüşmelerini baltaladığını kaydederek Taliban'ı Helmand'daki saldırılarını derhal durdurmaya çağırdığını bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, "Afganistan'da görevine devam eden az sayıdaki cesur askerlerimiz, Noel'e kadar evlerinde olmalı." demişti.

Trump, 10 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Kısa süre içinde Afganistan'daki asker sayımızı 4 bine indireceğiz. Aynı şekilde Irak'taki asker sayımızı da kısa sürede 2 bine indireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: star.com.tr

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