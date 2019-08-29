ABD'den güvenli bölge için yeni açıklama: İki şey elde etmek istiyoruz

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin açıklamasında "Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek ve DAEŞ’e yönelik mücadeleyi sürdürmek arasında denge kurmaya çalışıyoruz" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) düzenlenen basın toplantısında Türkiye, hem Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemiyle hem de Suriye’de güvenli bölge oluşturulması planıyla gündeme geldi.

Konuya ilişkin soruya yanıt veren Dunford, “Biz bu konuda iki şeyi elde etmeye çalışıyoruz. Birincisi Suriye'de DAEŞ ile mücadelenin devamını sağlamak, ikincisi ise Türk hükümetinin Suriye-Türkiye sınırındaki haklı kaygılarını ele almak. Dolayısıyla biz bu ikisi arasında bir denge kurmaya çalışıyoruz. Operasyon Koordinasyon Merkezi kurulması konusunda mutabık kaldık. Ortak devriye konusu ortak operasyon merkeziyle koordine ediliyor” dedi. ABD Genelkurmay Başkanı, ortak devriyelerin başlaması için henüz bir tarihin belirlenmediğini de ekledi.

"Ağır silahları geri çektik"

Bu konuda yaklaşık iki buçuk yıldır tüm taraflarla görüştüklerine dikkati çeken Dunford, yakın zamanda Türkiye'de bir koordinasyon merkezi kurduklarını hatırlattı.Dunford, "Aynı zamanda, Türkiye ile Suriye arasındaki sınır boyunca Türkiye'ye yönelik tehditlere de yöneldik. Ağır silahları çektik." ifadelerini kullandı.

Orgeneral Dunford, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde, farklılıklardan çok örtüşen menfaatlerin olduğunu söyledi. İki ülkenin geleceğe odaklanması gerektiğini vurgulayan Dunford, şunları söyledi: "Bugün müttefikiz ve Türkiye NATO ittifakında önemli bir ortaktır. İkili ilişkilerimiz oldukça önemlidir. Dolayısıyla görüşmelerimde yaptığımız şey geleceğe odaklanarak ilişkileri ileri götürmeye çalışmaktır. Bana göre Türk ulusal menfaatlerine ve ABD ulusal menfaatlerine bakarsanız Türkiye ile ABD'nin menfaatlerinin, Türkiye’nin bugün ilişki kurduğu aracılardan daha fazla örtüştüğünü görürsünüz."

İsrail-Irak gerilimi

İsrail'in Irak'a hava saldırısı düzenlemesi konusunda da iki ülke arasındaki gerilimden kaygı duyduklarını belirten Dunford, ABD'nin Irak'taki tüm operasyonlarının Irak'la yapılan anlaşmalar çerçevesinde icra edildiğini de sözlerine ekledi.